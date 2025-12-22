Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania
È L’organismo unitario che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica-istituzionale della professione a livello regionale e nazionale. Eletto Presidente l’architetto Emilio Franco. Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, . 🔗 Leggi su 2anews.it
