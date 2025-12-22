Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È L’organismo unitario che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica-istituzionale della professione a livello regionale e nazionale. Eletto Presidente l’architetto Emilio Franco. Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, . 🔗 Leggi su 2anews.it

nasce la nuova federazione degli ordini degli architetti ppc della campania

© 2anews.it - Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania

Leggi anche: Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania

Leggi anche: Ordini degli Architetti PPC della Campania: nasce la nuova Federazione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nasce la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti della Campania; Nasce la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, voce unitaria per il territorio - Sud; Nasce la nuova Federazione per l'internazionalizzazione del cinema italiano; Nasce la Federazione Architetti PPC Campania.

nasce nuova federazione ordiniNasce la nuova Federazione degli Ordini degli architetti della Campania. Emilio Franco eletto presidente - Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, organismo unitario che riunisce Avellino, Be ... msn.com

Costituita la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania - Scopri tutti i dettagli riguardo Costituita la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania . casertaweb.com

Infermieri a congresso dal 5 al 7 marzo: il primo della nuova Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche - Oltre 3500 partecipanti ai tre giorni di lavori che, assieme a un altro folto numero di colleghi (in tutto 6. quotidianosanita.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.