Locale di Gusto! Il Corale fa furore | Esaltiamo la storia

Benvenuti a “Locale, di Gusto!”, un’esperienza culinaria che celebra la tradizione regionale italiana con un tocco di creatività. Il Corale propone piatti autentici, reinterpretati con cura e raffinatezza, per offrire un viaggio tra sapori e storia. Un’occasione per riscoprire le radici culinarie del nostro paese in un ambiente sobrio e accogliente, con l’obiettivo di esaltare il valore della tradizione attraverso l’innovazione.

Non una semplice cena ma un vero e proprio viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione regionale rivisitati in chiave innovativa. " Locale, di Gusto! " continua a deliziare i palati del suo pubblico a colpi di menu inediti e ingredienti di eccellenza legati al territorio. Cambia la location ma resta vivo il senso del progetto: mettere al centro i ristoratori dell' Empolese Valdelsa e del Montalbano, che tramite le ricette legate alla tradizione locale, valorizzano i prodotti enogastronomici del territorio. Ovviamente puntando sulla stagionalità. Eccoci a Castelfiorentino con il secondo appuntamento dell'iniziativa (la cena inaugurale si è tenuta al ristorante I' Ciampa di Montaione).

