Torna Locale di Gusto! Protagonista il Corale

Torna “Locale, di Gusto!” a Castelfiorentino, con un evento dedicato al Ristorante Corale. L’occasione permette di scoprire i sapori della tradizione toscana reinterpretati in chiave moderna, offrendo un’esperienza gastronomica autentica e curata. La serata rappresenta un momento di incontro tra cucina locale e innovazione, in un ambiente accogliente e raffinato. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle eccellenze culinarie toscane.

CASTELFIORENTINO Un’occasione imperdibile per immergersi nei sapori della tradizione toscana in chiave innovativa: il Ristorante Corale di Castelfiorentino ospiterà la seconda serata dell’iniziativa “ Locale di Gusto!”. “Locale, di Gusto!” è un progetto realizzato, nell’ambito di Vetrina Toscana, da Confesercenti Firenze, con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana ed il contributo di Camera di Commercio di Firenze. L’evento si terrà, questa sera, lunedì 12 gennaio alle 20.30 al ristorante di via XX Settembre a Castelfiorentino. La cena sarà un vero e proprio viaggio culinario attraverso i piatti della tradizione regionale in chiave innovativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna “Locale, di Gusto!“. Protagonista il “Corale“ Leggi anche: “Locale, di Gusto!“ si presenta: "L’enogastronomia è un tesoro" Leggi anche: “Locale, di Gusto!“ al via. Stasera apre I’ Ciampa. In tavola sapori autentici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Torna “Locale, di Gusto!“. Protagonista il “Corale“; Parata di Stelle Michelin a Prato Nevoso per i 9 anni di Gusto Montagna; Un weekend di gusto e musica tra la Festa del maiale, i canti dei Pasquaroli e il docufilm di Lucio Corsi: tutti gli eventi nel Cesenate. Torna “Locale, di Gusto!“. Protagonista il “Corale“ - Al ristorante di Castelfiorentino piatti della tradizione in chiave innovativa. lanazione.it

