Locale di Gusto! si presenta | L’enogastronomia è un tesoro
EMPOLESE VALDELSA L’obiettivo? Trasformare il vasto patrimonio enogastronomico in un motore propulsivo per la promozione turistica del territorio. Il tutto, valorizzando le produzioni tipiche e di qualità attraverso le tradizioni culinarie toscane e favorendo l’ integrazione della filiera "produzione – distribuzione commerciale – turismo". Ecco le peculiarità di " Locale, di Gusto! ", progetto realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana ed il contributo di Camera di Commercio di Firenze. L’idea nasce dalla convinzione che l’identità enogastronomica sia il cuore dell’offerta turistica locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
