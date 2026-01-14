LIVE Scandicci-Le Cannet 3-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | vittoria netta per le padroni di casa

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Scandicci e Le Cannet, valida per la Champions League 2026. Le padroni di casa hanno conquistato una vittoria per 3-0. Per aggiornamenti in tempo reale sulla partita tra Milano e Zeleznicar, clicca sul link dedicato. Restate informati su tutte le principali partite di volley femminile in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ZELEZNICAR DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 19.19 Premiata come MVP della sfida Lindsey Ruddins, Top Scorer con 24 punti a referto. Dietro di lei Weitzel a 13 e Popova a 12. 19.18 Vince, dunque Scandicci per 3-0 (25-18, 25-13, 25-23). Le ragazze di Gaspari hanno dimostrato fin dall'inizio un livello superiore rispetto alle francesi, non lasciando mai alle avversarie spazio per condurre la partita. TERMINA IL TERZO SET. Vittoria netta per Scandicci! 25-23 Out la parallela di Popova. 24-23 Diagonale di Popova, secondo match point per Scandicci.

