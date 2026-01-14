LIVE Scandicci-Le Cannet 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | padroni di casa in totale controllo nel terzo set 15-9

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Scandicci e Le Cannet, valida per la Champions League 2026. I padroni di casa sono in vantaggio per 2-0 e si sono imposti nel terzo set con il punteggio di 15-9. Per aggiornamenti continui sulla diretta, clicca sul link e resta informato sui risultati delle squadre italiane e internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-ZELEZNICAR DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 16-9 Ruddins in parallela 15-9 Out l'attacco di Rachkovska. 14-9 Bosetti trova il mani out dalla sinistra. 13-9 Primo tempo di Emma Graziani. 12-9 L'attacco di Rachkovska passa tra il muro delle italiane. 12-18 La piazza bene Franklin. 11-8 Primo tempo di Dautova. 11-7 Rachkovska ammette il tocco sull'attacco di Franklin, Scandicci a +4. 10-8 Sbaglia di nuovo Franklin, questa volta in parallelo. 10-7 Larga la diagonale di Franklin. 10-6 Pasticciano in attacco le italiane, punto alle francesi.

