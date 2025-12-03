LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 1-2 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane si prendono un terzo set rognoso
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-20 Ace sulla linea di Skinner 11-19 Palla in mezzo di Franklin su pallonetto. 11-18 Skinner, ace! 11-17 Popova va lunga, nessuna toscana tocca. Sembra in calo adesso la giocatrice più pericolosa delle francesi 11-16 Graziani di primo tempo. Adesso Scandicci sembra in controllo 11-15 Buona la schiacicata di Staniultye 10-15 Skinner arriva a 20 punti, è la prima a farlo. 10-14 Forza Svetnik, lima un punto importante Volero. 9-14 Lunga la battuta di Giulia Mancini 8-14 Out la palla di Rachkovska. Time out Volero 8-13 Va lunga la palla di Staniultye 8-12 Bravissima Mancini che schiaccia a terra in modo pulito 8-11 Va lungo il muro delle toscane 7-11 Stavolta non funziona il muro di Scandicci su Popova 6-11 Ancora Skinner! 6-10 Va fuori la diagonale di Mancini 5-10 A rete la battuta di Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Volero Le Cannet ? 8:00pm La Palestre LE CANNET - Big Hall @SkySport @NOWTV @DAZN_IT Vai su X
Volero Le Cannet ? 8:00pm La Palestre LE CANNET - Big Hall Sky Sport, NOW & DAZN . . . #believe #savinogogogo #volleyball #CLVolleyW #EuropeanVolleyball - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Volero Le Cannet-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane in scioltezza si prendono il primo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17- Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Volero Le Cannet-Scandicci, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Scandicci, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. Secondo oasport.it
Champions League: Scandicci in Francia per sfidare il Volero - 00 scenderà in campo nella Palestre Le Cannet – Big Hall per la seconda partita della Pool A ... corrieredellosport.it scrive