LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | tra poco l’inizio dello short femminile Gutmann ci prova
Segui in diretta gli Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Tra poco inizia lo short femminile, con Gutmann tra le atlete in gara. Questa prima giornata si apre con le coppie d’artistico, ma l’Italia non ha ottenuto i risultati sperati a causa di alcune difficoltà di Ghilardi-Ambrosini. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e le esibizioni in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Si tratta del secondo segmento valido per la prima giornata di questa rassegna continentale, apertasi con lo short program delle coppie d’artistico; la gara non ha purtroppo sorriso all’Italia, considerate un paio di sbavature significative di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, lontanissimi dal podio. CLICCA QUI PER LA NOSTRA CRONACA 17:38 Buonasera, Amici di OA Sport. Mancano poco più di venti minuti all’inizio dello short program femminile. LA DIRETTA LIVE DEL CORTO DELLE COPPIE D’ARTISTICO AGLI EUROPEI DALLE 14.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it
