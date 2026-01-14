LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | a breve l’inizio dello short delle coppie attesa per Ghilardi-Ambrosini

Segui in tempo reale la competizione di pattinaggio artistico ai Campionati Europei 2026. A breve inizia lo short program delle coppie, con attenzione particolare alla performance di Ghilardi-Ambrosini. Aggiorna la pagina per ricevere tutte le ultime notizie e i punteggi in diretta. La nostra cronaca ti permette di seguire l’evento con chiarezza e senza enfasi, offrendo un’informazione precisa e puntuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 13.48 Saranno sedici le coppie coinvolte per questa gara, complice la defezione degli armeni Karina Akopova-Nikita Rakhamanin. Di seguito l’ordine di entrata: tN. Name Nation Warm-Up Group 1 1 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR Manuel PIAZZA ISL WD Karina AKOPOVA Nikita RAKHMANIN ARM 3 Anna VALESI Martin BIDAR CZE Warm-Up Group 2 4 Gabriella IZZO Luc MAIERHOFER AUT 5 Irma CALDARA Riccardo MAGLIO ITA 6 Aurelie FAULA Theo BELLE FRA Warm-Up Group 3 7 Sofiia HOLICHENKO Artem DARENSKYI UKR 8 Oxana VOUILLAMOZ Tom BOUVART SUI 9 Camille KOVALEV Pavel KOVALEV FRA Warm-Up Group 4 10 Daria DANILOVA Michel TSIBA NED 11 Ioulia CHTCHETININA Michal WOZNIAK POL 12 Anastasia VAIPAN-LAW Luke DIGBY GBR 13 Annika HOCKE Robert KUNKEL GER Warm-Up Group 5 14 Rebecca GHILARDI Filippo AMBROSINI ITA 15 Maria PAVLOVA Alexei SVIATCHENKO HUN 16 Anastasiia METELKINA Luka BERULAVA GEO 17 Minerva Fabienne HASE Nikita VOLODIN GER 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: a breve l’inizio dello short delle coppie, attesa per Ghilardi-Ambrosini Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini a caccia di una medaglia Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Ghilardi/Ambrosini senza Conti/Macii Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: a breve l’inizio dello short delle coppie, attesa per Ghilardi-Ambrosini; Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupire. Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in ... oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio ... oasport.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

Pattinaggio artistico, le speranze di medaglia dell'Italia agli Europei. Il primo posto nel medagliere è un obiettivo anche senza Conti-Macii facebook

#Sport. Bol On Ice, torna la magia del #pattinaggio artistico sul ghiaccio all @UnipolArena di Casalecchio di Reno (Bo). L'assessora Frisoni: “Riparte con un cast d’eccezione il calendario 2026 dei grandi eventi sportivi dell’ #EmiliaRomagna” La #notizia reg x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.