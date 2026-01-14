LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | comincia lo short delle coppie tra poco Caldara Maglio poi Ghilardi-Ambrosini

Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sulla prova corta delle coppie e del singolo femminile. Tra poco sarà il turno di Caldara Maglio, seguito da Ghilardi-Ambrosini. Clicca sul link per rimanere aggiornato sull'evento in tempo reale e seguire le performance degli atleti durante la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 14.17 Di livello 4 il sollevamento axel lasso, elemento che ha preceduto la sequenza di passi (livello 4) e la trottola side by side (livello 4). Termina quindi così la prestazione degli islandesi, che aprono la rassegna europea con una bella performance, viziata solo da una piccola imprecisione nel triplo salchow lanciato di lei, atterrato in modo scomposto. 14.15 Buono il triplo twist (livello 3), step out della dama nel triplo salchow in parallelo. Buono anche il triplo salchow lanciato,così come la spirale di livello 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: comincia lo short delle coppie, tra poco Caldara Maglio, poi Ghilardi-Ambrosini Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: a breve l’inizio dello short delle coppie, attesa per Ghilardi-Ambrosini Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini a caccia di una medaglia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: a breve l’inizio dello short delle coppie, attesa per Ghilardi-Ambrosini; Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupire. Europei pattinaggio artistico 2026 oggi in tv: orari mercoledì 14 gennaio, streaming, italiani in gara - Oggi, mercoledì 14 gennaio, cominciano finalmente i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, rassegna quest'anno in ... oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio ... oasport.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

Pattinaggio artistico, le speranze di medaglia dell'Italia agli Europei. Il primo posto nel medagliere è un obiettivo anche senza Conti-Macii facebook

#Sport. Bol On Ice, torna la magia del #pattinaggio artistico sul ghiaccio all @UnipolArena di Casalecchio di Reno (Bo). L'assessora Frisoni: “Riparte con un cast d’eccezione il calendario 2026 dei grandi eventi sportivi dell’ #EmiliaRomagna” La #notizia reg x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.