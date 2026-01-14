LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini sbagliano podio lontanissimo dopo lo short
Segue la diretta degli Europei di pattinaggio artistico 2026. Questa sera, Ghilardi-Ambrosini hanno commesso alcuni errori nello short, allontanandosi dalla posizione di vertice. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e i risultati in tempo reale. Clicca qui per seguire la diretta completa del corto femminile, a partire dalle 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 17.00 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo alle 18.00 per la DIRETTA LIVE dello short program individuale femminile, con in lizza Sarina Joos, Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann. Grazie per averci seguito, a dopo! 16.57 Analisi flash: come detto più volte, la specialità delle coppie d’artistico si muove su dei fili molto sottili, basata sui dettagli. Non a caso l’equilibrio regna sovrano in top 3, con Metelkina-Berulava avanti di poco meno di un punto su Hase-Volodin, a loro volta tallonati da Pavlova-Sviatchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it
