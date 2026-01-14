Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026. Attualmente si svolge lo short program delle coppie, con prossimi appuntamenti Caldara Maglio e Ghilardi-Ambrosini. Restate aggiornati cliccando sul link per la diretta live e non perdere le esibizioni delle atlete italiane nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 14.35 In pista sono appena entrati gli atleti del secondo gruppo di lavoro. Stiamo parlando di Gabriella Izzo-Luc Maierhofer (Austria), Irma Caldara-Riccardo Maglio (Italia), Aurelie Faula-Theo Belle (Francia). 14.26 Neanche il tempo di appassionarsi, ed è già tempo di Zamboni. In corso il rifacimento del ghiaccio. Ci prendiamo una piccola pausa, nel frattempo riportiamo la classifica provvisoria. Pl. Qual. Name Nation TSS = TES + PCS + CO PR SK Ded. – StN. 1 Q Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR Manuel PIAZZA ISL 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: in corso lo short delle coppie. Tra poco Caldara Maglio, poi Ghilardi-Ambrosini

