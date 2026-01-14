LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | può succedere di tutto! Presenti Sinner e Alcaraz ma anche Safin!
Benvenuti alla diretta del Live One Point Slam 2026, torneo di esibizione che anticipa l'Australian Open. In campo, grandi nomi come Sinner, Alcaraz e Safin, pronti a offrire incontri amichevoli e spettacolari. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informati su tutte le dinamiche di questa fase pre-torneo, in un’atmosfera di sport e competizione.
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del torneo di esibizione One Point Slam, che apre le danze alla settimana che precede l' Australian Open, primo torneo Slam dell'anno, con diversi match amichevoli che ci stanno già regalando un'ottima cornice prima del super appuntamento nel corso del quale il nostro Jannik Sinner cercherà di trionfare per il terzo anno di fila. Il format del torneo è davvero originale, con una prima edizione più breve che è andata in scena la scorsa stagione: ci sarà il classico sorteggio del tabellone, con il primo che fa punto che passerà al turno successivo, rendendo fondamentale il servizio, visto che la prima palla in campo può fare davvero la differenza in questa situazione.
