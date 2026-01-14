LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | esibizione insolita con Sinner e Alcaraz

Benvenuti alla diretta del Live One Point Slam 2026, un torneo di esibizione che anticipa l’Australian Open. In questa occasione, si sfidano giocatori di alto livello come Sinner e Alcaraz, offrendo incontri amichevoli di grande interesse. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale di questa manifestazione, che rappresenta un momento di preparazione e confronto prima dell’inizio del primo Slam dell’anno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del torneo di esibizione One Point Slam, che apre le danze alla settimana che precede l’ Australian Open, primo torneo Slam dell’anno, con diversi match amichevoli che ci stanno già regalando un’ottima cornice prima del super appuntamento nel corso del quale il nostro Jannik Sinner cercherà di trionfare per il terzo anno di fila. Il format del torneo è davvero originale, con una prima edizione più breve che è andata in scena la scorsa stagione: ci sarà il classico sorteggio del tabellone, con il primo che fa punto che passerà al turno successivo, rendendo fondamentale il servizio, visto che la prima palla in campo può fare davvero la differenza in questa situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

