Segui la diretta del Live One Point Slam 2026, con Garland in finale contro l’amatore Smith. Sinner e Alcaraz sono stati eliminati agli ottavi. Resta aggiornato per scoprire il risultato finale di questa seconda edizione, evento dedicato a una competizione innovativa nel mondo del tennis. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e notizie sulla manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Grande attesa per la finale che decreterà il nome del vincitore del One Point Slam 2026, la seconda edizione della competizione andata in scena anche la passata stagione in via sperimentale. 12.07 Solo uno tra Smith e Garland si porterà a casa il milione di dollari australiani, con il primo che ha detto che acquisterebbe una casa, mentre la seconda ha fatto sapere che userebbe i soldi per girare il circuito WTA per la stagione. 12.03 Finale sorprendente! Ci saremmo aspettati uno tra Sinner, Alcaraz, magari Anisimova o Swiatek, insieme a Zverev, Medvedev e Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Garland in finale contro l’amatore Smith! Sinner e Alcaraz out agli ottavi

Leggi anche: Jannik Sinner fermato da un amatore agli ottavi del One Point Dollar Slam: chi è Jordan Smith

Leggi anche: LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: clamoroso, Jannik Sinner si arrende ad un amatore! Strada spianata per Alcaraz?

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sinner e Alcaraz mercoledì al Million $ 1 Point; Million Dollar 1 Point Slam in Diretta Streaming | IT; Su che canale vedere in tv il One Point Slam 2026 con Sinner e Alcaraz: orario, programma, streaming; 1 Point Slam, cos'è e come funziona l'evento pre Australian Open 2026: regole, partecipanti e formula. Presenti Sinner e Alcaraz.

LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: subito fuori Moutet, Carreno Busta possibile avversario di Sinner! Attesa per Cobolli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve da sotto Bolsova, con Martinez che chiude il punto con la volée vincente! oasport.it