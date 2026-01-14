LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | clamoroso Jannik Sinner si arrende ad un amatore! Strada spianata per Alcaraz?

Segui in tempo reale la diretta del Live One Point Slam 2026, dove Jannik Sinner si è arreso a un giocatore amatore. La competizione prosegue con Alcaraz favorito, mentre Sinner affronta Smith in un match decisivo. Aggiorna la pagina per gli ultimi aggiornamenti e i risultati delle partite in corso, in un torneo che riserva sorprese e rispecchia l’imprevedibilità del tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In rete il servizio di Sinner! Passa Smith nell'esultanza generale della Rod Laver Arena! Serve Jannik, vediamo cosa succede! Adesso tocca a Sinner, contro Smith, uno dei due tennisti amatoriali ancora in corsa. Non ci crede Medvedev, ma il rovescio lungolinea esce, e non di poco! Passa Anisimova! Servirà l'ex numero 1 ATP! In campo Medvedev con Anisimova, con il russo che dice di non essere assolutamente pronto! Serve da sotto Martinez, Bublik sbaglia il dritto! Sarà lo spagnolo ad affrontare Swiatek. "Ho usato la sua giocata", dice Pedro. Bublik vince il sorteggio e decide di rispondere.

One Point Slam 2026 oggi: orario e dove vederlo in tv. C'è lo streaming in chiaro - Ci sarà anche Jannik Sinner tra i protagonisti dello One Point Slam, torneo d' esibizione che andrà in scena nell'ambito della Opening Week degli ...

Million Dollar 1 Point Slam, il risultato del torneo in diretta live - In campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne Sinner, Alcaraz, tanti altri big (Swiatek, Paolini, Kyrgios, Cobolli, Medvedev) ma anche giocatori amatoriali per il Million Dollar 1 Point Slam, il torneo ...

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

