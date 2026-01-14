Jannik Sinner fermato da un amatore agli ottavi del One Point Dollar Slam | chi è Jordan Smith

Durante gli ottavi dell’One Point Dollar Slam, Jannik Sinner è stato sconfitto da Jordan Smith, un giocatore amatore. Questo evento insolito si è svolto sulla Rod Laver Arena degli Australian Open, dimostrando che anche nel tennis professionistico, le sorprese sono sempre possibili. Di seguito, una breve presentazione di Jordan Smith, protagonista di questa singolare vittoria.

Un amatore può battere Jannik Sinner? La risposta è sì ed è quello che è appena successo all’One Point Slam, il particolare torneo di esibizione che si sta giocando sulla Rod Laver Arena degli Australian Open. Il format è divertente e soprattutto imprevedibile, perchè si gioca un solo punto e può davvero succedere di tutto. Proprio quello che è successo tra Jannik Sinner e Jordan Smith, tennista amatore, che si è qualificato a questo torneo vincendo uno dei gironi statali, che permettevano l’accesso al tabellone. Un punto che non si è nemmeno giocato, visto che il sorteggio è stato vinto da Smith che ha deciso di far servire Sinner, che aveva solo la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

