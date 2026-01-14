LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | Auger-Aliassime eliminato da un tennista amatoriale! Passa Sinner attesa per Alcaraz

Segui in tempo reale il LIVE One Point Slam 2026, con aggiornamenti sulle eliminazioni e le sfide più importanti. Oggi, tra sorprese e conferme, si delineano i protagonisti del torneo: Auger-Aliassime, eliminato da un tennista amatoriale, e Sinner, che si prepara alle prossime sfide. Attesa per Alcaraz, pronto a rispondere alle sfide in corso. Clicca per aggiornamenti costanti e dettagli sulle partite in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lo spagnolo vince il sorteggio, e decide di rispondere! Finalmente Alcaraz, che sfida l’argentino Scheitner! Durano poco le speranze del presentatore australiano, passa Sakkari! Vince l’amatoriale, che decide di rispondere: serve la greca! Esordisce anche Sakkari, che sfida Stefanovic. PASSA GARLAND! Tira tutto la tennista di Taiwan, Zverev costretto a difendersi stecca con il dritto! Sarà lei a sfidare Kyrgios! Al quarto tentativo, Sasha vince a morra cinese e decide di rispondere! Si vede in campo Zverev contro Garland, tennista amatoriale. Vediamo cosa fa il tedesco! Che rovescio di Kyrgios che accelera, Rublev non trattiene la difesa e la palla finisce in corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Auger-Aliassime eliminato da un tennista amatoriale! Passa Sinner, attesa per Alcaraz Leggi anche: LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: inizia il torneo, subito fuori Moutet! Attesa per Sinner e Alcaraz Leggi anche: LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: Cobolli sfida Swiatek! Inizia il secondo round, attesa per Sinner e Alcaraz Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. 1 Point Slam, la diretta gratuita in streaming: Sinner, Alcaraz, Paolini e tanti altri si sfidano su un singolo punto, in palio 1 milione di dollari; Million Dollar 1 Point Slam, il risultato del torneo in diretta live; Million Dollar 1 Point Slam in Diretta Streaming | IT; Su che canale vedere in tv il One Point Slam 2026 con Sinner e Alcaraz: orario, programma, streaming. LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA: subito fuori Moutet, Carreno Busta possibile avversario di Sinner! Attesa per Cobolli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Serve da sotto Bolsova, con Martinez che chiude il punto con la volée vincente! oasport.it

One Point Slam 2026 oggi: orario e dove vederlo in tv. C’è lo streaming in chiaro - Ci sarà anche Jannik Sinner tra i protagonisti dello One Point Slam, torneo d' esibizione che andrà in scena nell'ambito della Opening Week degli ... oasport.it

Million Dollar 1 Point Slam, il risultato del torneo in diretta live - In campo sulla Rod Laver Arena di Melbourne Sinner, Alcaraz, tanti altri big (Swiatek, Paolini, Kyrgios, Cobolli, Medvedev) ma anche giocatori amatoriali per il Million Dollar 1 Point Slam, il torneo ... sport.sky.it

Ci siamo: inizia il 1 Point Slam! 48 giocatori, tra cui 24 professionisti, 8 campioni statali, 8 qualificati e 8 "Wild Card": i 'pro' hanno un solo servizio, gli amatori anche la seconda. Tutto in un un punto, chi lo vince va avanti, chi lo perde saluta la competizione. I x.com

Guarda il 1 POINT SLAM in streaming gratuito sul nostro canale YouTube! facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.