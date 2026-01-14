LIVE One Point Slam 2026 in DIRETTA | inizia il torneo subito fuori Moutet! Attesa per Sinner e Alcaraz

Segui la diretta del LIVE One Point Slam 2026, con aggiornamenti in tempo reale sul torneo. Dopo l’eliminazione di Moutet, l’attenzione si concentra su Sinner e Alcaraz, mentre Kyrgios si prepara a scendere in campo. Resta aggiornato sulle ultime novità e sui momenti salienti del torneo, consultando la nostra copertura in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Adesso tocca a Nick Kyrgios, che non ha bisogno di presentazioni. L’australiano sfiderà il 38enne Steve Yarkwood, campione statale. In rete il dritto di Lepchenko, che si limitava a tenere la palla in campo. Passa Garland, che sfiderà Sasha Zverev! In campo ci sono la statunitense Varvara Lepchenko e Joanna Garland di Tapei, due professioniste. Serve l’asiatica. Doppio fallo! Passa Stefanovic che affronterà Maria Sakkari al secondo round! Eliminato Van Haaren. Sbaglia la prima il giovane australiano. Serve Van Haaren! Adesso tocca a Thomas Van Haaren, giocatore amatoriale di 22 anni, e a Karl Stefanovic, conduttore televisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

