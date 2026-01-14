LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | tutto comodo per le meneghine

Segui in tempo reale la sfida tra Milano e Zeleznicar Lajkovac, valida per la Champions League femminile 2026. La partita si svolge a Milano e i risultati sono aggiornati costantemente. Per aggiornamenti e approfondimenti sulla diretta, clicca sul link dedicato e rimani informato su tutte le fasi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-LE CANNET DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 MILANO-Zeleznicar 2-0 (25-16, 25-16)! Errore di Kostadinovic e allora anche il secondo set si chiude con lo stesso punteggio! 24-16 Attacco di Kostadinovic. 24-14 Arrivano i set point per Milano con l’attacco ancora di Modesti. 23-14 Nicole Modesti a segno! 22-14 Sbaglia Miner a muro e subisce l’appoggio serbo. 21-13 Akimova a segno! 20-12 Torna a subire un muro Akimova. 20-11 Bello scambio, alla fine Milano allunga con la parallela di Pietrini! 19-11 Non sfrutta la Free ball Milano, ci pensa poi Kostadinovic a regalare il break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: tutto comodo per le meneghine Leggi anche: LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: meneghine davanti nel 2° set Leggi anche: LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: bene a sprazzi le lombarde nel 1° set Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare; Dove vedere Milano–Železnicar Lajkovac di Champions League volley femminile; Dove vedere in tv Milano-OK Zeleznicar Lajkovac, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano-OK Zeleznicar Lajkovac oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Milano-Zeleznicar Lajkovac 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo parziale comodo per le meneghine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- oasport.it Milano-OK Zeleznicar Lajkovac oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - La quarta giornata del girone C riporta la Numia Vero Volley Milano davanti al proprio pubblico dell’Opiquad Arena di Monza per la sfida contro l’OK ... oasport.it

Champions League: Milano attende la visita dell'Ok Zeleznicar - 00 all'Opiquad Arena di Monza la formazione serba di coach Pavlicevic fanalino di coda della Pool C ... corrieredellosport.it

’ OK Zeleznicar Lajkovac CEV Champions League | 4th Round, Leg 4 Ore 20.00 Opiquad Arena, Monza Live on Sky Sport | DAZN #TrueLove #CLVolleyW facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.