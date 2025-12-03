LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | bene a sprazzi le lombarde nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 14-18 Racheva per il cambio palla. 13-18 AAACCCCEEEE! Sartori. 13-17 Altro break di Milano con Akimova che abbatte il muro serbo. 13-16 Primo tempo della stessa meneghina! 13-15 Mani out di Koprivica su Sartori. 12-15 Niente tocco a sto giro! Cambia palla dopo il break Milano! 12-14 Come prima Milano, subisce break dopo l’allungo prepotente. Sbaglia per fortuna Kostadinovic l’attacco. Altro videocheck! Vediamo a chi va questo punto! 12-14 Punto Zeleznicar. 11-14 Challenge, l’attacco di Kostadinovic ha trovato o meno le mani a muro di Milano? 11-14 Attacca Kostadinovic e cambia subito palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
’ Odbojkaski klub Zeleznicar CEV Champions League | 4th Round, Leg 2 ? Ore 19.00 Hala Sportova, Lajkovac Diretta Sky Sport | DAZN #TrueLove #CLVolleyW - facebook.com Vai su Facebook
#Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar LAJKOVAC (SERBIA)– Prima trasferta europea per la Numia Vero Volley Milano che, dopo il positivo esordio casalingo contro l’Olympiacos, mercoledì 3 dicembre alle ore 19.00 (diretta Sky Sport A Vai su X
LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: tra poco meneghine a caccia del primato nel girone - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET- Da oasport.it
A che ora OK Zeleznicar Lajkovac-Milano stasera in tv, Champions League volley 2026: programma, canale, streaming - La seconda giornata del girone C di Champions League porta la Numia Vero Volley Milano sul campo serbo dell’OK Železnicar Lajkovac, in un match che può ... Lo riporta oasport.it
DIRETTA/ Lajkovac Milano (risultato 0-0) video streaming tv: comincia la partita! (oggi 3 dicembre 2025) - Diretta Lajkovac Milano streaming video tv, oggi 3 dicembre 2025: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. Scrive ilsussidiario.net
Champions League: domani OK Zeleznicar-Milano per la 2a della Pool C - Egonu e compagne in Serbia domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 19. corrieredellosport.it scrive
Champions League: Milano nella tana dell' OK Zeleznicar - Seconda uscita stagionale nella massima competizione europea per le ragazze di Lavarini che domani alle 19. Segnala tuttosport.com