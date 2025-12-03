LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | bene a sprazzi le lombarde nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 14-18 Racheva per il cambio palla. 13-18 AAACCCCEEEE! Sartori. 13-17 Altro break di Milano con Akimova che abbatte il muro serbo. 13-16 Primo tempo della stessa meneghina! 13-15 Mani out di Koprivica su Sartori. 12-15 Niente tocco a sto giro! Cambia palla dopo il break Milano! 12-14 Come prima Milano, subisce break dopo l’allungo prepotente. Sbaglia per fortuna Kostadinovic l’attacco. Altro videocheck! Vediamo a chi va questo punto! 12-14 Punto Zeleznicar. 11-14 Challenge, l’attacco di Kostadinovic ha trovato o meno le mani a muro di Milano? 11-14 Attacca Kostadinovic e cambia subito palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

