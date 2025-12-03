LIVE Zeleznicar Lajkovac-Milano 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | meneghine davanti nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VOLERO LE CANNET-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 9-17 Di nuovo a segno con la pipe Miner! Time out. 9-16 Problemi in ricezione Zeleznicar, pulisce sotto rete Sartori. 9-15 Muro di Akimova a segno!!! 9-14 AAACCCEEEE di Lanier! 9-13 Fuori la battuta di Zivanovic. 9-12 Altro scambio prolungato, vediamo se lancerà ancora nella rimonta come nel 1° set lo Zeleznicar. 8-12 Zivanovic a segno per il cambio palla dopo il 4-0 di Milano! 7-12 Il muro di Sartori! 7-11 Mette tutti d’accordo Akimova con l’attacco, scambio prolungato che lancia Milano anche nel 2° set! 7-10 Ace, con complice la deviazione del nastro di Miner, terzo per Milano! 7-9 Spettacolare pallonetto di Pietrini! 7-8 Miner per il martello di Akimova! 7-7 Pareggia lo Zeleznicar con l’errore di Lanier. 🔗 Leggi su Oasport.it
