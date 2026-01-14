LIVE Biathlon Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | tornano Wierer e Vittozzi

Benvenuti alla diretta testuale della staffetta femminile di Ruhpolding 2026. In questa sessione seguiremo l'andamento della gara, con aggiornamenti in tempo reale su prestazioni e risultati. Torneranno in pista Wierer e Vittozzi, protagoniste di questa competizione. Rimanete con noi per le notizie più recenti e dettagli sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di biathlon 20252026 riparte dalla Germania dopo lo spettacolare weekend di Oberhof. Gara a squadre femminile in cui l’Italia riabbraccia le stelle Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che i tecnici hanno fatto rifiatare evitando loro le fatiche nel tempio del biathlon. Non ci sarà Rebecca Passler, alle prese con i postumi di un malanno di stagione. Italia che dunque schiererà in prima frazione Hannah Auchentaller, chiamata ad aprire la staffetta per i colori azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

