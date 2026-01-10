LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi

Benvenuti alla diretta della staffetta femminile di biathlon ad Oberhof, quarta tappa di Coppa del Mondo 2025-2026. La gara si svolge senza le atlete Wierer e Vittozzi, e l’Italia si presenta con una formazione rimaneggiata. Seguiremo gli sviluppi di questa competizione importante per la stagione, offrendo aggiornamenti puntuali e analisi obiettive. Restate con noi per tutte le novità sulla performance delle atlete italiane in questa prova di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta femminile dal tempio di Oberhof, si avvia alla conclusione con la prima gara a squadre anche la 4^ tappa di Coppa del Mondo 2025-2026! L’Italia è fortemente rimaneggiata, e ci sta che sia così dopo che ad Oestersund era arrivato il primo podio stagionale proprio in questo format, che tanto in passato ha regalato alla nostra squadra. Senza Wierer e Vittozzi, impegnate in sessioni di allenamento in vista dei Giochi olimpici, schieriamo un equipaggio in forma ed equilibrato formato da Rebecca Passler, Michela Carrara, Linda Zingerle ed Hannah Auchentaller. 🔗 Leggi su Oasport.it

