Biathlon i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding | tornano Wierer e Vittozzi

Dal 14 al 18 gennaio, Ruhpolding ospita la tappa di Coppa del Mondo di biathlon. Per l’Italia, tornano a gareggiare Lisa Wierer e Dorothea Vittozzi, che rafforzano la squadra nazionale in questa fase della stagione. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti italiani, impegnati a migliorare i propri risultati in una delle tappe più tradizionali del circuito.
Dal 14 al 18 gennaio, a Ruhpolding (Germania), prosegue il cammino della Coppa del Mondo di biathlon. La tappa bavarese, una delle più tradizionali del massimo circuito internazionale, segnerà il ritorno in gara di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Archiviate le gare di Annecy Le Grand-Bornand (Francia) a chiusura del 2025, le due azzurre avevano scelto, di comune accordo con lo staff tecnico, di dare priorità a un miniciclo di lavoro personalizzato. Wierer si è allenata a Lavazé dal 6 al 10 gennaio insieme al tecnico Pietro Dutto, mentre Vittozzi ha svolto la preparazione in Val Ridanna nello stesso periodo, seguita dagli allenatori Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. 🔗 Leggi su Oasport.it
