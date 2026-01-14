Un episodio di violenza si è verificato a bordo di un treno regionale a Pisa, dove un uomo è stato aggredito dopo aver cercato di difendere un ragazzo disabile molestato durante il viaggio. L'episodio, avvenuto il 14 gennaio 2026, evidenzia le difficoltà nel garantire la sicurezza e il rispetto nei mezzi pubblici, sottolineando l'importanza di interventi civili per tutelare le persone vulnerabili.

Pisa, 14 gennaio 2026 – Aggredito per essere intervenuto in difesa di un ragazzo disabile importunato a bordo di un treno regionale. È la denuncia di Alessio Rinaldi, residente a Prato, che racconta quanto accaduto lunedì scorso durante il viaggio su un treno regionale partito da Grosseto e diretto a Pisa Centrale, conclusosi con momenti di forte tensione una volta giunti a destinazione. “Poco prima dell’arrivo a Pisa – riferisce – ho notato un uomo che importunava un ragazzo disabile, un mio coetaneo. Ero insieme alla mia ragazza e, inizialmente, avevo pensato che quell’uomo si stesse rivolgendo a me. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite e aggressione sul treno. “Solo perché ho difeso un ragazzo disabile”

