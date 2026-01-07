Modena violenta ragazza disabile in stazione e sul treno fermato dai passanti e arrestato

A Modena, una ragazza disabile è stata vittima di aggressioni tra la stazione e un treno regionale. L’episodio ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno fermato l’autore, un 39enne, successivamente arrestato e condotto in carcere su disposizione del giudice. L’evento solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tutela delle persone vulnerabili.

Molesta una donna disabile in treno: bloccato dai passeggeri e arrestato nel Modenese - Prima avrebbe tentato di ostacolare il suo accesso ad un treno regionale, poi, una volta sul convoglio, si sarebbe reso responsabile di molestie nei confronti sempre della vittima: una giovane donna i ... gazzettadiparma.it

Molesta una donna disabile in treno, bloccato dai passeggeri: 39enne arrestato a Modena - L'uomo, 39enne tunisino, è accusato di violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio ... msn.com

Svolta sul caso della violenta aggressione a don Rodrigo Grajales Gaviria. I Carabinieri di Modena hanno fermato il presunto responsabile. L’accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio https://www.tvqui.it/parroco-aggredito-fermato-il-responsabile-e- - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.