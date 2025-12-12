Ragazzo disabile respinto dall’area vip del Forum al concerto di Marracash | Ho dovuto superare da solo la sicurezza per entrare

Un ragazzo disabile è stato respinto dall’area VIP del Forum durante il concerto di Marracash, costretto a superare da solo le barriere di sicurezza per entrare. Nonostante le difficoltà, è riuscito a raggiungere lo Sky Box, il settore per cui aveva acquistato il biglietto, dimostrando determinazione e il diritto di partecipare all’evento.

Milano – Questa volta ha vinto lui. Ha visto il concerto dove voleva, cioè nello Sky Box del Forum, settore per cui aveva comprato il biglietto. E un biglietto per l’area Vip costa parecchio, circa 2mila euro. Ma ha dovuto litigare e farsi valere Edoardo Bonelli, ragazzo disabile torinese, arrivato a Milano l’altra sera per assistere al live di Marracash. Respinto all’ingresso. Quando hostess, prima, e security poi, hanno provato a convincerlo che, a causa della carrozzina, avrebbe dovuto accomodarsi nella tribuna riservata ai portatori di handicap, ha spiegato con fermezza e tranquillità che sarebbe stato un caso di discriminazione. Ilgiorno.it

