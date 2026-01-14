L’attuale scenario internazionale vede l’Iran in fermento, con proteste e tensioni sociali, mentre Donald Trump invita alla mobilitazione popolare e si schiera con una retorica provocatoria. La sinistra, in questo contesto, appare piuttosto silenziosa, lasciando spazio a un clima di incertezza e attesa. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi, per comprendere le dinamiche in gioco e le possibili evoluzioni future.

Come fosse un Lev Trotsky redivivo, Donald Trump fa appello al popolo a prendere il potere, a incitare alla rivolta – «Make Iran Great Again» – e a fare la parte che sa recitare meglio: il barricadero con i miliardi e i missili. Non è la prima volta che un reazionario a quarantotto carati prende a guidare il popolo, ma certo il boss di Washington sembra avere Dio dalla sua parte, cioè la Storia come forza. Si muove per il suo tornaconto personale, è ovvio, il petrolio e quant’altro si situi nella linea potere-soldi. Ma non si scappa: il crollo della teocrazia può avvenire se Trump deciderà di fare qualcosa di grosso, come ha preannunciato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Iran in rivolta, Trump in azione, e una sinistra parecchio silenziosa

Leggi anche: Il destino della rivolta in Iran è nelle mani di Donald Trump

Leggi anche: Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran in rivolta, Trump valuta le opzioni: cyberattacchi, sanzioni e possibile intervento militare - La Casa Bianca prepara un briefing decisivo sulle proteste in Iran: sul tavolo cyberoperazioni, nuove sanzioni e l’ipotesi di un intervento militare, mentre Khamenei minaccia e Trump rivela contatti d ... panorama.it

Rivolta in Iran, la protesta davanti l’obitorio. Il governo di Teheran ha bloccato internet per impedire la diffusione delle notizie, ma alcuni video riescono a superare la censura. I partecipanti ai funerali gridano slogan contro il regime: “È l’anno del sangue, il regi - facebook.com facebook

La rivolta in Iran x.com