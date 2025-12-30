Plastic free 2025 | Favara è l' unico comune agrigentino che ha ottenuto il riconoscimento

Favara si distingue come il solo Comune dell'Agrigentino ad aver ottenuto il riconoscimento “Plastic free 2025”. Tra i 14 Comuni siciliani premiati, rappresenta un esempio di impegno verso la tutela ambientale e la riduzione della plastica monouso. Questo riconoscimento testimonia l’impegno della comunità nel promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare sulla necessità di preservare il territorio.

Fra i 14 Comuni siciliani che hanno ottenuto il riconoscimento "Plastic free" nel 2025 soltanto uno è dell'Agrigentino. Si tratta di Favara. La Sicilia si è però confermata anche nel 2025 una delle regioni più attive nella lotta all'inquinamento da plastica, grazie all'impegno crescente di.

