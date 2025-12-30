Plastic free 2025 | Cefalù è l' unico comune palermitano che ha ottenuto il riconoscimento
Cefalù si distingue come l’unico comune palermitano ad aver ottenuto il riconoscimento “Plastic free 2025”. La regione Sicilia continua a dimostrarsi attenta alla lotta contro l’inquinamento da plastica, grazie alla collaborazione tra volontari, referenti territoriali e istituzioni locali. Questo risultato testimonia l’impegno costante nel promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare la comunità verso un futuro più rispettoso dell’ambiente.
La Sicilia si conferma anche nel 2025 una delle regioni più attive nella lotta all’inquinamento da plastica, grazie all’impegno crescente di volontari, referenti territoriali e istituzioni locali. Con 214 appuntamenti ambientali, 4.475 volontari coinvolti e 65.365 chilogrammi di rifiuti raccolti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
