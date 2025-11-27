Mio figlio a 13 anni ha salvato un coetaneo conosciuto in chat che voleva uccidersi

Parla il padre del ragazzino di Jesi che ha chiesto aiuto ai genitori per fermare l’adolescente vittima di bullismo che aveva annunciato l’intenzione di suicidarsi. La polizia lo ha individuato e ha avvertito i genitori ignari di tutto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

