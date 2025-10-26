Moggio (Lecco), 26 ottobre 2025 – Una. Fiaba a lieto fine. Fiaba è un cane, un setter, un cane da caccia. Questa mattina è finita in una forra, una fenditura stretta e fonda nella terra, nei boschi a monte di Moggio, in Valsassina, a circa 1.500 metri di quota. Forse stava inseguendo un animale selvatico, non si è accorta della grotta ed è precipitata dentro. Non riusciva più a venirne fuori, continuava ad abbaiare disperata e spaventata, ma il suo padrone non era in grado di recuperarla da solo. A salvare Fiaba ci hanno pensato i vigili del fuoco della squadra Saf del comando provinciale di Lecco, specializzati in interventi speleo alpino-fluviali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moggio, cane precipita in una grotta e viene salvato: Fiaba a lieto fine