Libertà per l’Iran

Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che esprime il desiderio di libertà per l’Iran. Un’immagine semplice e rispettosa, volta a sensibilizzare sull’importanza dei diritti civili e delle libertà fondamentali nel paese. Questa riflessione si inserisce in un contesto di attenta analisi e rispetto, senza promuovere clamore, ma invitando alla consapevolezza e al dialogo.

Le manifestazioni in Iran continuano nonostante una repressione durissima. Giovani, donne e studenti scendono in strada chiedendo diritti e libertà fondamentali, mentre il regime risponde con arresti, violenze e morti. La mobilitazione non riguarda solo un Pa

Solidarietà a chi in Iran lotta per la propria libertà. Siamo a fianco della comunità iraniana a Genova: una comunità forte, orgogliosa, di persone venute a lavorare e studiare, che vivono il dramma di non sapere cosa accade alle persone che amano, alle loro fa

