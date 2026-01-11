Iran | Roccella ' difendere e sostenere libertà donne'

Il 11 gennaio, Roccella ha sottolineato l’importanza di sostenere le donne iraniane nella loro lotta per le libertà fondamentali. Le donne in Iran affrontano rischi e ostacoli per difendere i propri diritti, mostrando coraggio e determinazione. È fondamentale riconoscere e rispettare il loro impegno, anche di fronte alle difficoltà, per promuovere un’attenzione globale alle questioni di libertà e diritti umani.

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Il coraggio delle donne ha il volto delle iraniane che si battono per le libertà fondamentali, che distruggono i simboli dell'oppressione e lo fanno sotto gli occhi del mondo nonostante si cerchi di oscurare la loro lotta e i rischi ai quali vanno incontro. I loro occhi oggi devono essere i nostri occhi, la loro libertà un'aspirazione che abbiamo il dovere di difendere e sostenere". Lo scrive sui social la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.

Sberna (FdI): "Metsola coraggiosa nel sostenere le proteste in Iran" - "Esprimo piena solidarietà alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per il suo coraggio nel difendere i valori fondamentali di libertà e Stato di Diritto in Iran. ansa.it

Le manifestazioni di piazza di questi giorni costituiscono un'incrinatura nel tessuto del governo. Il figlio dello scià è già adesso il perno e la porta aperta verso un possibile futuro Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook

