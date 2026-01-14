L'ex ministro danese Villy Søvndal | Trump fa sul serio ma la Groenlandia non vuol far parte degli Usa
L'ex ministro danese Villy Søvndal ha dichiarato che Donald Trump prende sul serio le sue proposte, ma che la Groenlandia non intende entrare negli Stati Uniti. Søvndal, che ha ricoperto il ruolo di ministro degli Esteri e ora è europarlamentare dei Verdi, evidenzia le posizioni della Groenlandia rispetto a eventuali accordi con gli USA, sottolineando la volontà di mantenere la propria autonomia.
Villy Søvndal è stato ministro degli Esteri della Danimarca dal 2011 al 2013. Nel 2024 è stato eletto all'Europarlamento, dove siede nel gruppo dei Verdi. A Fanpage.it ha parlato di Trump, Groenlandia e di come dovrebbe l'Ue alle minacce degli Usa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'ossessione di Trump per la Groenlandia
Groenlandia, cresce l'interesse degli USA. Funzionario europeo: "La NATO rischia di finire" Il 13 gennaio, ora locale, la premier danese, Mette Frederiksen, e il primo ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, hanno svolto una conferenza stampa congiunt facebook
Il segretario generale della #Nato, Mark Rutte, incontrerà il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli affari internazionali groenlandese Vivian Motzfeldt. L'incontro avverrà a #Bruxelles lunedì ed è stata Copenaghen a richiedere il x.com
