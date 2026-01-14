L'ex ministro danese Villy Søvndal | Trump fa sul serio ma la Groenlandia non vuol far parte degli Usa

L'ex ministro danese Villy Søvndal ha dichiarato che Donald Trump prende sul serio le sue proposte, ma che la Groenlandia non intende entrare negli Stati Uniti. Søvndal, che ha ricoperto il ruolo di ministro degli Esteri e ora è europarlamentare dei Verdi, evidenzia le posizioni della Groenlandia rispetto a eventuali accordi con gli USA, sottolineando la volontà di mantenere la propria autonomia.

