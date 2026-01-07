Groenlandia Della Valle M5s | Minaccia militare di Trump non è provocazione Meloni vassalla degli Usa
Il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, evidenziando una possibile minaccia di natura militare. L'eurodeputato Danilo Della Valle sottolinea l'importanza di monitorare le mosse di potenze straniere e invita a mantenere un atteggiamento equilibrato, evitando interpretazioni eccessivamente allarmistiche. La questione solleva questioni di politica internazionale e di rispetto delle sovranità territoriali.
Il M5s esprime preoccupazione per le mire espansionistiche di Trump in Groenlandia. L'eurodeputato Danilo Della Valle a Fanpage.it:: "Minacce di Trump non sono provocazioni, Ue finge di non vedere. Meloni si comporta come una cheerleader di Washington, dimenticando che ha giurato sulla nostra Carta Costituzionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
