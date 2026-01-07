Groenlandia Della Valle M5s | Minaccia militare di Trump non è provocazione Meloni vassalla degli Usa

Il Movimento 5 Stelle esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, evidenziando una possibile minaccia di natura militare. L'eurodeputato Danilo Della Valle sottolinea l'importanza di monitorare le mosse di potenze straniere e invita a mantenere un atteggiamento equilibrato, evitando interpretazioni eccessivamente allarmistiche. La questione solleva questioni di politica internazionale e di rispetto delle sovranità territoriali.

Danimarca, la premier Frederiksen: la Groenlandia è ancora nervosa per le minacce di Trump - la prima ministra danese Mette Frederiksen ha dichiarato che il desiderio del presidente statunitense Donald Trump di assumere il controllo della Groenlandia è ancora fonte di preoccupazione per la ... it.euronews.com

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Sky tg24. . Come reagiscono i mercati alle tensioni sulla Groenlandia, con gli Stati Uniti che sembrano vagliare anche un possibile uso della forza per strappare l'isola alla Danimarca Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, i mercati sembrano alqu - facebook.com facebook

Dunque, sulla #Groenlandia la faccenda sta così: con la Danimarca, fa parte della #Nato. Ma la NATO è semplicemente la camicia che gli americani indossarono nel secondo dopoguerra per non ridurre l’Europa occidentale a loro colonia pura e semplice. Se x.com

