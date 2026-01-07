La Groenlandia, insieme a Cuba e al Canale di Panama, si inserisce nelle priorità della cosiddetta “Dottrina Donroe”, una strategia politica associata alla visione di Trump e al suo approccio verso queste aree. Recenti notizie indicano che l’ex presidente potrebbe considerare l’acquisto o l’occupazione dell’isola, rafforzando così l’interesse degli Stati Uniti in questa regione strategica.

La Groenlandia, insieme a Cuba e al Canale di Panama, rappresenta uno dei principali obiettivi della cosiddetta “Dottrina Donroe” – un termine coniato dalla stampa per descrivere la versione trumpiana della Dottrina Monroe. Questa politica, esplicitata nella strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, riafferma l’egemonia statunitense nell’emisfero occidentale, considerato il “cortile di casa” degli Usa, e prevede interventi decisi – inclusi, come dimostrato in Venezuela, l’uso della forza militare – per perseguire obiettivi di sicurezza nazionale e contrastare influenze esterne. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Groenlandia, ecco le “opzioni sul tavolo” di Trump. Miller: “Farà parte degli Usa”

Leggi anche: Iran-USA, il monito che non arretra: dopo i raid di giugno Teheran ribadisce «tutte le opzioni sul tavolo»

Leggi anche: Usa, dopo il Venezuela trema la Groenlandia. Trump: “Ci serve assolutamente”. Il caso del post incriminato di Katie Miller

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Donald Trump vuole comprare la Groenlandia: «Ma l’opzione militare è sul tavolo»; Casa Bianca: uso dell’esercito in Groenlandia è «un’opzione». Europa a Trump: l’isola «appartiene al suo popolo»; Trump rivendica il controllo del Venezuela e rilancia sulla Groenlandia; Groenlandia, leader Ue: “Appartiene al suo popolo”. Trump non esclude esercito.

Groenlandia, Rubio rassicura il Congresso: Trump vuole comprarla non invaderla. Ma sul tavolo restano tutte le opzioni - Il segretario di Stato Rubio rassicura il Congresso: l’obiettivo è negoziare con la Danimarca. milanofinanza.it