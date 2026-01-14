L’ex Mercato Coperto | Scempio ubanistico di una struttura integra

Il progetto di riqualificazione dell’ex Mercato Coperto, vicino a piazza Ducale, ha suscitato diverse discussioni, in particolare riguardo all’abbattimento dei tigli lungo il Naviglio Sforzesco. La questione ha diviso opinioni tra sostenitori e oppositori, evidenziando le diverse interpretazioni sull’intervento e sulla tutela del patrimonio ambientale. La trasformazione della zona rappresenta un intervento urbanistico che ha acceso un dibattito sulla corretta gestione degli spazi pubblici.

Il progetto di riqualificazione della zona dell'ex Mercato Coperto – uno dei fulcri della movida a due passi da piazza Ducale – avviato in tarda estate non aveva mancato di sollevare polemiche, la più accesa relativa all'abbattimento dei tigli a lato del Naviglio Sforzesco, secondo le forze di opposizione in ottima saluta e non d'ostacolo ai lavori così come invece sostenuto dall'Amministrazione. Il cantiere è andato avanti e il candidato sindaco civico Gabriele Righi ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento con Piero Marco Pizzi, portavoce di " Vigevano Prima di Tutto ", gruppo che lo appoggia.

