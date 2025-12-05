Arrivano i funghi al Mercato Coperto di Campagna Amica | una mattinata dedicata ai sapori autentici dell’inverno
Sabato 6 dicembre il Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona ospiterà una mattinata all’insegna dei profumi e dei sapori autentici del territorio. Dalle 8.30 alle 12.30 i protagonisti saranno i funghi a chilometro zero dell’azienda agricola Corte Orti di San Martino Buon Albergo, che porterà. 🔗 Leggi su Veronasera.it
