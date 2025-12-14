Venerdì mattina è stata inaugurata al mercato coperto di piazza Cavour la mostra fotografica ‘I mercati di Forlì’. L’esposizione, dedicata agli operatori del settore, propone una raccolta di immagini che raccontano la vivacità e l’essenza dei mercati locali, offrendo uno sguardo autentico sulla tradizione commerciale della città.

È stata inaugurata venerdì mattina, al mercato coperto di piazza Cavour, la mostra fotografica ‘I mercati di Forlì. La magia di un istante, fra chi compra e chi vende’, giunta alla seconda edizione. Il concorso, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Foto Cine Club, ha come obiettivo la valorizzazione di luoghi, oggetti, dettagli, incontri e atmosfere dei mercati cittadini. Quest’anno alla competizione hanno partecipato 9 persone per un totale di 35 scatti, in una sezione unica bianco e nero e colore: di questi, 14 sono stati ammessi alla mostra fotografica e 6 sono stati premiati. Ilrestodelcarlino.it

Mercato coperto. Una mostra fotografica dedicata agli operatori - In piazza Cavour sono affisse 14 immagini (6 premiate), dopo il concorso indetto dal Comune per valorizzare fruttivendoli, pescivendoli e macellai. ilrestodelcarlino.it