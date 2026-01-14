L' Eurocarnevale arriva a Lucca con oltre 800 musicisti e figuranti

Lucca si appresta ad accogliere una tappa di Eurocarnevale, il principale raduno internazionale delle Guggen Bands, il 24 gennaio 2026. Oltre 800 musicisti e figuranti provenienti da vari paesi europei si riuniranno nel centro storico della città, contribuendo a un evento che promuove lo scambio culturale e la tradizione carnevalesca europea. La manifestazione rappresenta un’occasione di incontro e condivisione tra diverse realtà musicali e artistiche.

Lucca, 14 gennaio 2026 - Lucca si prepara a diventare crocevia del Carnevale europeo. Sabato 24 gennaio, la città ospiterà infatti una tappa dell' Eurocarnevale, il grande raduno internazionale delle Guggen Bands, portando nel centro storico oltre 800 musicisti e figuranti provenienti da numerosi Paesi europei. L'evento è stato presentato questa mattina (mercoledì 14 gennaio) in conferenza stampa dall'assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santin i, con Barbara Boni e Antonella Cumiglio, referenti sul territorio nazionale della manifestazione. L'Eurocarnevale è una manifestazione itinerante di respiro internazionale, che ogni anno riunisce bande musicali provenienti da Svizzera, Germania, Austria, Liechtenstein ed altri paesi, nei quali la tradizione della Guggenmusik è profondamente radicata.

