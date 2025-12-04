A San Mercuriale arriva il concerto di Natale con i giovani musicisti e oltre 100 coristi
Da anni la Young Musicians European Orchestra organizza il concerto di Natale nella Abbazia di San Mercuriale, evento che quest'anno si terrà martedì 9 dicembre alle 21 con la partecipazione del giovane direttore d'Orchestra spagnolo Sancho Almendral (dal 2025 anche il direttore artistico della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
