In Brianza il famoso corteo con oltre 100 figuranti

Il 6 gennaio, in Brianza, si è svolto un corteo storico con oltre 100 figuranti, che hanno attraversato le vie della città per rappresentare la tradizione dei re Magi. Un evento che rinnova ogni anno il fascino della festa dell’Epifania, offrendo alla comunità un momento di condivisione e memoria storica. La manifestazione si inserisce tra le tradizioni più sentite della zona, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale locale.

La magia si è rinnovata il 6 gennaio, festa dell'Epifania, con oltre 100 figuranti che hanno sfilato lungo la città per raccontare la storia dei re Magi. Da più di trent'anni dalla prima edizione martedì è andato in scena il celebre Corteo dei Magi organizzato dal Gap, il Gruppo amici del presepe.

