Leon Slater | AJ Styles deve affrontarmi per la X Division

Leon Slater ha dichiarato di desiderare un confronto con AJ Styles sulla scena TNA, proponendosi come sfidante per il titolo X Division. Con l’atteso debutto di Styles su AMC questa settimana, la proposta di Slater sottolinea l’interesse di nuove leve di confrontarsi con figure affermate nel circuito. La vicenda apre uno scenario di possibili incontri tra giovani talenti e veterani della scena wrestling, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.
Con AJ Styles pronto a comparire alla première di TNA su AMC questo giovedì, la stella emergente Leon Slater lancia un messaggio chiaro: lo vuole sul ring TNA, e vuole mettere in palio il titolo X Division. Durante il suo tour mediatico di questa settimana, Slater ha parlato con Mike Johnson di PWInsider e non ha nascosto il match che sogna da anni: “Spero assolutamente che sia una sfida rivolta a me, capisci cosa intendo? Sento che è un match destinato ad accadere, prima o poi”. Il match che può cambiare la TNA: Slater vs Styles per la X Division. Slater, attuale campione X Division più giovane nella storia della TNA, vede in questo incontro un valore simbolico enorme: affrontare il primo uomo ad aver mai detenuto quel titolo, AJ Styles: “È il match che immagino da anni e anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
