WWE interessata a Leon Slater per il tour europeo

La WWE sta considerando di includere Leon Slater nel proprio tour europeo, con particolare attenzione alle tappe in Regno Unito. La scelta riflette l’interesse verso i giovani talenti emergenti e la possibilità di testarli su grandi palcoscenici internazionali. La partecipazione di Slater potrebbe rappresentare un passo importante nella sua carriera nel wrestling professionistico.

La WWE starebbe valutando l'idea di coinvolgere Leon Slater durante la propria attuale tournée europea, in particolare nelle date che si terranno nel Regno Unito. La notizia arriva da PWInsider Elite, secondo cui la compagnia avrebbe mostrato interesse nel far apparire il talento TNA negli show WWE previsti sul territorio britannico. Slater non è un volto sconosciuto ai fan WWE. Negli ultimi mesi ha già fatto alcune apparizioni in NXT, e lo scorso mese ha anche fatto coppia con Je'Von Evans durante Saturday Night's Main Event. Proprio Evans sarebbe il punto di collegamento dell'operazione: secondo il report, l'idea sarebbe quella di far apparire Slater al suo fianco durante una puntata di Raw.

WWE: Leon Slater rischia l’infortunio e poi trionfa, è il nuovo #1 contender al titolo NXT - Nella news precedente vi abbiamo raccontato di come si è aperta la puntata di NXT, ma anche il finale di puntata è stato molto importante con un fatal- zonawrestling.net

