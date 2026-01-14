L’educazione finanziaria approda nelle scuole dell’Emilia Romagna

L’educazione finanziaria entra nelle scuole dell’Emilia Romagna, offrendo agli studenti strumenti fondamentali per comprendere e gestire le proprie risorse economiche. Questa iniziativa mira a promuovere una maggiore consapevolezza finanziaria tra i giovani, preparando le future generazioni a affrontare con maggiore sicurezza le sfide economiche quotidiane. L’introduzione di tali programmi rappresenta un passo importante verso un’educazione più completa e orientata alla realtà.

Bologna, 14 gennaio 2025 – L’ educazione finanziaria approda all’interno delle scuole dell’ Emilia Romagna. Il protocollo d’intesa – stipulato tra la Regione, l'Ufficio scolastico regionale e la Fondazione per l'Educazione finanziaria e al risparmio e approvato dalla giunta – mira a dare una maggiore consapevolezza ai più giovani del valore del risparmio, di una corretta gestione delle risorse economiche e degli investimenti. L'intesa prevede iniziative formative e informative nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionale accreditati (IeFp). L'educazione finanziaria del resto, ricorda la giunta, rientra dal 2024 nei programmi scolastici all'interno degli obiettivi dell'educazione civica, riconosciuta come materia interdisciplinare e trasversale che deve fornire agli studenti gli strumenti necessari per comprendere i concetti di finanza, risparmio e investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

