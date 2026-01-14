Nelle scuole dell’Emilia-Romagna arriva l’educazione finanziaria
Nelle scuole dell’Emilia-Romagna prende avvio un percorso di educazione finanziaria, risultato di una collaborazione tra Regione, Ufficio scolastico regionale e la Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio. Il progetto triennale mira a fornire agli studenti competenze fondamentali per una gestione consapevole delle risorse economiche, contribuendo alla formazione di cittadini più informati e responsabili.
Il progetto triennale è frutto dell'intesa tra Regione, Ufficio scolastico regionale e Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio. Il protocollo è stato approvato oggi, 14 gennaio, dalla giunta regionale.
