Lei è andata col velo in Iran Scontro aperto tra Boldrini-Iacometti
Laura Boldrini ha deciso di indossare il velo in Iran, suscitando un acceso dibattito. La sua scelta si inserisce in un contesto internazionale complesso, che vede questioni come i rapporti con l’Iran, la situazione in Venezuela e le iniziative per la liberazione di Trentini. Questi temi evidenziano le sfide e le dinamiche attuali del panorama geopolitico, riflettendo la delicatezza delle relazioni internazionali in tempi di tensioni e cambiamenti.
Iran, Venezuela e la liberazione di Trentini. Su questi tre fronti aperti dello scacchiere internazionale, l’operazione di Laura Boldrini è tanto semplice quanto evidente. Il mantra è criticare ad ogni costo qualsiasi opinione contraria alla sinistra e attaccare con critiche severe l’operato del governo guidato da Giorgia Meloni, attuale presidente del consiglio italiano in carica da oltre tre anni. Incalzata da Tagadà, la trasmissione di approfondimento politico e non solo su La7, l’esponente del Pd accende un dibattito durissimo con alcuni giornalisti e diversi esponenti dell’esecutivo. Sull’Iran ingaggia uno scontro di fuoco con il giornalista Sandro Iacometti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Laura Boldrini bloccata in Cisgiordania: scontro tra Pd e Farnesina
Leggi anche: “Lei è rimasto a dieci anni fa, dovrebbe imparare l’educazione. Lei è offensivo con le donne”, “Lei fa la vittima”: scontro tra Maria Elena Boschi e Maurizio Gasparri al Tg2Post
"Lei è andata col velo in Iran". Scontro aperto tra Boldrini-Iacometti - La penna distante dalle opinioni di sinistra ricorda come la Boldrini sia andata in Iran con il velo. msn.com
Cinque anni fa l'ultima nevicata in pianura nel vicentino.. Per me oggi è un anniversario importante..anche se mi mette un po' di tristezza.. All'epoca abitavo ancora a Velo d'Astico e il percorso sia in andata che al ritorno dal lavoro a Bassano del Grappa fu deci facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.