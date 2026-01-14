Lei è andata col velo in Iran Scontro aperto tra Boldrini-Iacometti

Da ilgiornale.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Boldrini ha deciso di indossare il velo in Iran, suscitando un acceso dibattito. La sua scelta si inserisce in un contesto internazionale complesso, che vede questioni come i rapporti con l’Iran, la situazione in Venezuela e le iniziative per la liberazione di Trentini. Questi temi evidenziano le sfide e le dinamiche attuali del panorama geopolitico, riflettendo la delicatezza delle relazioni internazionali in tempi di tensioni e cambiamenti.

Iran, Venezuela e la liberazione di Trentini. Su questi tre fronti aperti dello scacchiere internazionale, l’operazione di Laura Boldrini è tanto semplice quanto evidente. Il mantra è criticare ad ogni costo qualsiasi opinione contraria alla sinistra e attaccare con critiche severe l’operato del governo guidato da Giorgia Meloni, attuale presidente del consiglio italiano in carica da oltre tre anni. Incalzata da Tagadà, la trasmissione di approfondimento politico e non solo su La7, l’esponente del Pd accende un dibattito durissimo con alcuni giornalisti e diversi esponenti dell’esecutivo. Sull’Iran ingaggia uno scontro di fuoco con il giornalista Sandro Iacometti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lei 232 andata col velo in iran scontro aperto tra boldrini iacometti

© Ilgiornale.it - "Lei è andata col velo in Iran". Scontro aperto tra Boldrini-Iacometti

Leggi anche: Laura Boldrini bloccata in Cisgiordania: scontro tra Pd e Farnesina

Leggi anche: “Lei è rimasto a dieci anni fa, dovrebbe imparare l’educazione. Lei è offensivo con le donne”, “Lei fa la vittima”: scontro tra Maria Elena Boschi e Maurizio Gasparri al Tg2Post

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

232 andata velo iran"Lei &#232; andata col velo in Iran". Scontro aperto tra Boldrini-Iacometti - La penna distante dalle opinioni di sinistra ricorda come la Boldrini sia andata in Iran con il velo. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.