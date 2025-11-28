Laura Boldrini bloccata in Cisgiordania | scontro tra Pd e Farnesina

Il Partito democratico smentisce la Farnesina su quanto successo in Cisgiordania. Una delegazione di sei parlamentari dem, l’ex sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, Laura Boldrini, Mauro Berruto, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari e Andrea Orlando, sarebbe rimasta bloccata per alcune ore in Cisgiordania mentre rientrava a Gerusalemme a causa di un blocco effettuato dalle forze di sicurezza israeliane durante un’operazione antiterrorismo. A quel punto i parlamentari avrebbero abbandonato il van su cui viaggiavano. Poi, su richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciata italiana avrebbe allertato lo Shin Bet e il comando militare israeliano per la messa in sicurezza della delegazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Laura Boldrini bloccata in Cisgiordania: scontro tra Pd e Farnesina

